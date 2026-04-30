На выездном туристическом рынке предложение на майские праздники превышает спрос

Забронировать тур можно буквально за день до вылета

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На майские праздники в выездном туризме предложение превышает спрос, поэтому туристы могут забронировать путешествие с вылетом буквально на следующий день, места есть, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Все замедление продаж, снижение спроса в целом говорит о том, что и туроператоры тоже будут вслед за своими туристами придерживаться весьма рациональной финансовой политики. На данный момент на майские праздники предложение пока превышает спрос. Это наводка нашим путешественникам, тем, кто хочет улететь завтра-послезавтра - места найти можно", - сказала она.

Горящие туры могут обойтись несколько дешевле обычных, но рассчитывать на серьезный "ценопад" не стоит.

"Что касается конъюнктуры спроса в целом, то туристы еще в прошлом году стремились сэкономить - взять размещение поменьше, сократить продолжительность, не брать дополнительные экскурсии и так далее. Сейчас очень разумное и спокойное отношение к выбору поездки, подходящей под бюджет туриста. Раньше наши туристы тратили больше. За исключением премиального сегмента, который остается стабильным, как во внутреннем, так и выездном сегменте туризма", - пояснила Ломидзе.

По данным АТОР, спрос практически на всех выездных направлениях снизился на 15% на майские праздники. В топе спроса - Турция. За ней следует Египет, куда спрос вырос примерно на 30%.

"Замыкает тройку Вьетнам, который демонстрирует невероятные успехи, динамика продаж, например, у туроператора Fun&Sun достигла больше 1000%. Продажи Pegas Touristik по направлению выросли в 600 раз. При этом цены особо не снижаются, даже увеличиваются", - сказала Ломидзе.

По Таиланду наблюдается сезонное снижение спроса, поскольку там начались дожди. "Поскольку Таиланд уже давно круглогодичное направление, то мы думаем, что к лету спрос на него вырастет", - сказала эксперт.

Ломидзе также отметила, что отсутствие в перечне на майские праздники стран Персидского залива, в первую очередь ОАЭ, не компенсировалось приростом турпотока на топовых направлениях.