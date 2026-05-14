В России бронирования отелей майские праздники снизились на 11% год к году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы в 2026 году меньше останавливались в отелях на майские праздники, эксперты связывают это с сокращением продолжительности поездок на фоне коротких праздников, сообщает Российский союз туриндустрии.

По данным гостиничной IT-платформы TravelLine, с 1 по 10 мая 2026 года спрос на услуги российских средств размещения оказался ниже прошлогоднего. Количество бронирований сократилось на 11%, а забронированных номероночей - на 14,9%.

"Снижение важного для отрасли показателя проданных номероночей (номер на сутки) связано с сокращением продолжительности поездок. Средняя длительность проживания на майских праздниках снизилась на 4%, до 2,08 ночи. Одна из главных причин - более короткие и разделенные рабочей пятидневкой выходные по сравнению с прошлым годом", - рассказали в РСТ.

Падение затронуло отели всех категорий, но в объектах от 0 до 3* оно заметнее (минус 11,6-11,7%), чем в 4-5* (минус 7,9%).

Средняя стоимость размещения (ADR) также снизилась: показатель составил около 9,6 тысячи рублей, что примерно на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее заметно снижение в отелях 4-5* - в среднем на 7,8%. В отелях 3* ADR снизился на 3%, а 0-2* вырос на 1,4%.

Наибольшая доля бронирований традиционно пришлась на крупнейшие туристические центры страны. В числе лидеров - Москва (18%), Краснодарский край (15,4%) и Петербург (13,8%). Но динамика в этих регионах различается. В Москве и Петербурге снижение минимальное - на 3,8% и 4,3% соответственно, а в Краснодарском крае - 21,9%.

Также в первую десятку вошли Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Крым, Калининградская, Ярославская области и Приморский край. Среди этих регионов прибавило только Приморье - плюс 10% по всем категориям отелей.