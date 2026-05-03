Зампред ВЭБа отправлен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под домашний арест на два месяца члена правления, заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Довлатова А.С. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщается в базе данных на сайте суда.

Таким образом, находясь по домашним арестом, Довлатов не может без разрешения следователя самостоятельно покидать место жительства, общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и телефоном за исключением вызова экстренной помощи, а также получать и отправлять корреспонденцию.

Довлатову вменяется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Это обвинение предусматривает наказание до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подробности дела не известны.

Согласно открытым данным, Довлатов с декабря 2020 г. работает заместителем председателя ВЭБ.РФ и возглавляет Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. В феврале 2021 г. назначен заместителем председателя - членом правления ВЭБ.РФ.

Москва Тверской суд ВЭБ Артем Довлатов
