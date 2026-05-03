Песков допустил увеличение цены на нефть на мировом рынке при выпадении объемов нефти РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Кремле допустили увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов российской нефти, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре.

В интервью автору ИС "Вести" журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не прислушался к призывам Запада прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

"Я уже не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", - сказал он.

Песков отметил, что российские компании в таком случае даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, будут зарабатывать больше денег и больше средств будет получать государство. "Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены. Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - сказал пресс-секретарь президента.