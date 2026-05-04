Поиск

В Венесуэле суточная добыча нефти достигла 1,2 млн баррелей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суточный уровень добычи нефти в Венесуэле достиг 1,2 млн баррелей, сообщила национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) со ссылкой на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.

Выступая на митинге "За Венесуэлу без санкций и за мир" она также отметила, что прогноз добычи на конец года - 1,4 млн баррелей в сутки.

Родригес поблагодарила работников нефтяной промышленности за их приверженность делу и подчеркнула важность соглашений, ранее подписанных с крупными международными компаниями. Как сообщалось, за последние месяцы PDVSA подписала меморандумы и соглашения о совместных работах на нефтегазовых проектах с BP plc, Shell, Eni, Repsol и Chevron Corp.

Ужесточение американских санкций в 2019 году и запрет на работу в стране иностранным компаниям привел к значительному сокращению добычи нефти в Венесуэле. Ослабление ограничений в 2022 году и возврат Chevron после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов, немного улучшили ситуацию. Однако после того как Николас Мадуро был переизбран на третий президентский срок, США вновь запустили санкции. В декабре 2025 года республика достигла суточного уровня добычи в 1,2 млн баррелей. После захвата Мадуро американцами и вывоза его из страны в начале января 2026 года добыча нефти в Венесуэле снизилась на 210 тысяч баррелей в сутки.

PDVSA Chevron Repsol Николас Мадуро США Венесуэла Делси Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

 "АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

 Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Семь стран ОПЕК+ принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов