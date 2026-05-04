В Венесуэле суточная добыча нефти достигла 1,2 млн баррелей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суточный уровень добычи нефти в Венесуэле достиг 1,2 млн баррелей, сообщила национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) со ссылкой на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.

Выступая на митинге "За Венесуэлу без санкций и за мир" она также отметила, что прогноз добычи на конец года - 1,4 млн баррелей в сутки.

Родригес поблагодарила работников нефтяной промышленности за их приверженность делу и подчеркнула важность соглашений, ранее подписанных с крупными международными компаниями. Как сообщалось, за последние месяцы PDVSA подписала меморандумы и соглашения о совместных работах на нефтегазовых проектах с BP plc, Shell, Eni, Repsol и Chevron Corp.

Ужесточение американских санкций в 2019 году и запрет на работу в стране иностранным компаниям привел к значительному сокращению добычи нефти в Венесуэле. Ослабление ограничений в 2022 году и возврат Chevron после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов, немного улучшили ситуацию. Однако после того как Николас Мадуро был переизбран на третий президентский срок, США вновь запустили санкции. В декабре 2025 года республика достигла суточного уровня добычи в 1,2 млн баррелей. После захвата Мадуро американцами и вывоза его из страны в начале января 2026 года добыча нефти в Венесуэле снизилась на 210 тысяч баррелей в сутки.