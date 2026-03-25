Венесуэла пригласила американских инвесторов вернуться в страну

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес пригласила американских инвесторов вернуться в страну.

"Законы Венесуэлы позволяют безопасно вернуться вам с инвестициями", - сказала Родригес, выступая в режиме видеоконференции на форуме Priority Miami. Ее слова приводит в среду агентство EFE.

Она отметила, что американские инвестиции будут уверенно защищены.

"Важно, чтобы инвестиционная среда была безопасной, чтобы инвесторы знали, что независимо от политических изменений или каких-либо ограничений, существует безопасность", - сказала Родригес.

Она добавила, что с начала года провела встречи с представителями 120 энергетических компаний из США, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы.

Инвесторов, по словам Родригес, могут привлечь самые большие запасы нефти в мире, около 5 млрд тонн природного газа и 2,6 тыс. тонн разведанных запасов золота.