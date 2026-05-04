Поиск

ВТБ завершил присоединение Почта банка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ВТБ завершил юридическое присоединение Почта банка, говорится в сообщении ВТБ.

Сеть объединенного банка насчитывает 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

"Объединение ВТБ и Почта банка - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом", - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

Интеграция ВТБ и Почта банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей банка ВТБ, которые могут помочь клиентам в оформлении продуктов и сервисов. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 г. ВТБ стал оператором "Пушкинской карты" (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

ВТБ представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

ВТБ Почта банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов в товарных секциях

В рамках иска к бизнесмену Мошковичу в доход РФ требуют изъять акции ПАО "Группа "Русагро"

 В рамках иска к бизнесмену Мошковичу в доход РФ требуют изъять акции ПАО "Группа "Русагро"

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

 "АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

 Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Семь стран ОПЕК+ принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9226 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов