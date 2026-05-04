ВТБ завершил присоединение Почта банка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ВТБ завершил юридическое присоединение Почта банка, говорится в сообщении ВТБ.

Сеть объединенного банка насчитывает 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

"Объединение ВТБ и Почта банка - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом", - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

Интеграция ВТБ и Почта банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей банка ВТБ, которые могут помочь клиентам в оформлении продуктов и сервисов. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 г. ВТБ стал оператором "Пушкинской карты" (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

ВТБ представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.