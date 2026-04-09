ВТБ в разы сократит число клиентских центров присоединяемого Почта банка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ после присоединения Почта банка планирует в разы сократить сеть его клиентских центров, которые дублируют классические отделения самого ВТБ, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов.

"Региональная сеть Почта банка неоднородная. Там есть несколько типов точек продаж. Первый, наиболее похожий на банковские отделения - это клиентские центры. Это то, что осталось еще от Лето банка (так назывался банк из группы ВТБ, на базе которого десять лет назад создавался Почта банк как СП ВТБ и "Почты России" - ИФ) во многом. То есть это, по сути, полноценное отделение Почта банка в мегаполисах. Эти клиентские центры будут сильно оптимизированы. У Почта банка было 339 клиентских центров, останется 55. То есть, по сути, будет на 84% сокращение - это как раз точки продаж, дублирующие классические банковские отделения ВТБ", - сказал Пьянов в кулуарах конференции Data Fusion.

"Второе - это окна типа "Б". Это окна, оборудованные в почтовых офисах, с вывесками Почта банка. Мы изменим свои вывески: был Почта банк на почте, стал ВТБ на почте. И они в большинстве своем сохранятся. И есть почтовые окна, где нет сотрудников Почта банка, есть сотрудники почтовой связи, которые выступают нашими агентами. Они тоже останутся. Они перестанут быть агентами Почта банка, а станут агентами банка ВТБ", - добавил топ-менеджер.

Акционеры в феврале одобрили реорганизацию ВТБ в форме присоединения к нему Почта банка. Объединение планируется завершить в мае путем постепенного перехода Почта банка под единый бренд ВТБ.

Почта банк был создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В конце 2024 года ВТБ выкупил долю "Почты России" в Почта банке и консолидировал 100% акций кредитной организации.

По состоянию на февраль сеть Почта банка состояла из 25 тыс. точек в 83 регионах РФ.

Почта банк по итогам 2025 года с активами в 334,5 млрд рублей занимает 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".