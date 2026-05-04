GameStop направила заявку на покупку eBay за $55,5 млрд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, направила необязывающее предложение о покупке крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. за $55,5 млрд, говорится в пресс-релизе претендента.

Он намерен оплатить половину стоимости сделки денежными средствами, половину - собственными акциями из расчета цены одной бумаги eBay в $125. Денежную часть планируется профинансировать за счет денег и "ликвидных инвестиций" на балансе GameStop ($9,4 млрд на конец января), а также стороннего капитала, в том числе до $20 млрд рассчитывает предоставить TD Securities. Источники The Wall Street Journal говорят, что GameStop также может попытаться привлечь ближневосточные суверенные фонды.

Ритейлер уже сформировал 5%-ю экономическую долю в цели за счет деривативов и бенефициарного владения акциями.

Предполагается, что объединенной компанией будет руководить нынешний главный исполнительный директор GameStop Райан Коэн. Ему принадлежит около 9% ритейлера, при этом он работает без зарплаты, денежных премий и "золотого парашюта". Вознаграждение Коэна в объединенной компании будет зависеть исключительно от ее результатов, сообщается в пресс-релизе.

Коэн сказал WSJ, что готов договариваться непосредственно с акционерами, если совет директоров аукциона не примет предложение.

GameStop отмечает, что eBay в 2025 году потратил $2,4 млрд на продажи и маркетинг, однако число активных покупателей на платформе выросло менее чем на 0,75%. Ритейлер обещает за год после закрытия сделки сократить расходы eBay на $2 млрд в пересчете на годовые темпы, в том числе затраты на продажи и маркетинг - примерно на $1,2 млрд.

Сеть GameStop насчитывает 1,6 тысячи точек в США. Компания считает, что eBay сможет использовать их для получения товаров от продавцов, фулфилмента и продаж в прямом эфире (live commerce). "Он может стать полноправным конкурентом Amazon", - сказал Коэн в интервью WSJ.

Ранее он был недоволен медлительностью GameStop в освоении рынка электронной торговли.

Акции eBay подорожали на 11,8% на дополнительных торгах в пятницу после выхода материала WSJ о намерениях GameStop, до $116,35 за штуку. Бумаги GameStop повысились в цене на 4,1%.

