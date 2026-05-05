Минэнерго Казахстана пока не видит проблем с экспортом нефти и ценами на топливо

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - У Казахстана нет большой зависимости от поставок нефти по "Дружбе", поэтому после прекращения прокачки по этому трубопроводу проблем с экспортом нефти нет, заявил на пресс-конференции замминистра энергетики Сунгат Есимханов.

"Я думаю, именно по транспортировке по "Дружбе" такой большой зависимости у нас нет и это никак не повлияет на стоимость топлива внутри страны", - сказал он.

Он напомнил, что основной маршрут поставок идет через нефтепровод КТК. "Альтернативными маршрутами коллеги занимаются, поэтому, насколько я знаю, проблем пока по экспорту нефти нет", - заверил вице-министр.

Россия с 1 мая решила прекратить транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - объяснял ранее вице-премьер Александр Новак. По его словам, казахстанская нефть, которая подавалась по "Дружбе" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления.

Советник министра, официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева уточняла, что республика в связи с приостановкой транспортировки по системе "Дружба" в мае перераспределит 260 тысяч тонн нефти на альтернативные маршруты - в направлении порта Усть-Луга (Балтийское море) и в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - отметила она.

Казахстан с 2023 года осуществлял поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". В I квартале 2026 года Казахстан удвоил экспорт в страну, до 730 тысяч тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн. В текущем году планировалось отгрузить порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".

