АЕБ в 2026 г. прогнозирует рост рынка новых легковых авто и LCV в РФ на 2,5%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2026 году на 2,5%, до 1,4 млн штук, сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на онлайн-конференции во вторник.

"Наш прогноз на 2026 год - 1,4 млн автомобилей, это плюс 2,5% год к году. Небольшой плюс, но, мы хотим подчеркнуть, что это - при условии сохранения и наращивания государственной поддержки отрасли. Без этого мы уверены, что будет спад. Несмотря на все усилия автопроизводителей, преодолеть все факторы макроэкономического характера в одиночку автоотрасль не может", - предупредил Калицев.

По подсчетам АЕБ на основе данных о регистрациях транспортных средств от АО "ППК", за прошлый год в РФ было реализовано 1 366 535 легковых автомобилей и LCV, что на 17% меньше по сравнению с 2024 г.