Российские "дочки" RBI в I квартале сократили прибыль на 39%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в I квартале 2026 года сократил прибыль после налогообложения на 38,6% - до 261 млн евро против 425 млн евро прибыли за январь-март 2025 года, следует из презентации к отчету группы.

Прибыль российских "дочек" RBI после налогообложения в IV квартале 2025 года составляла 32 млн евро.

Прибыль RBI после налогообложения в I квартале 2026 года сократилась на 32% - до 519 млн евро (годом ранее - 763 млн евро). Таким образом, на российский бизнес приходится половина прибыли группы за январь-март текущего года. Прибыль RBI после налогообложения без учета доли России и Белоруссии в I квартале 2026 года снизилась на 18,7% - до 258 млн евро.

Чистый процентный доход российского подразделения в I квартале 2026 года сократился на 16,3% - до 383 млн евро, чистый комиссионный доход - на 14% - до 173 млн евро.

Рентабельность капитала (после налогообложения) российских "дочек" в январе-марте текущего года сократилась до 17,2% с 32,2% за аналогичный период 2025 года.

Чистая процентная маржа российского подразделения в I квартале 2026 года составила 8,57% против 8,93% в IV квартале 2025 года и 10,37% в I квартале 2025 года.

Активы российского бизнеса на 31 марта 2026 года равнялись 18,421 млрд евро, они сократились за квартал на 0,5%, за год (с 31 марта 2025 года) - на 6,1%.

Кредитный портфель за первый квартал почти не изменился и составил 4,418 млрд евро (за год снизился на 10,3% по сравнению с 4,926 млрд евро на 31 марта 2025 года).

Доля проблемных кредитов в I квартале 2026 года выросла до 1,3% с 1,2% в IV квартале 2025 года (в I квартале 2025 года она составляла 1,5%).

Объем средств клиентов в январе-марте текущего года сократился на 1,5% - до 10,141 млрд евро (в годовом выражении снизился на 4,9%).

Группа отмечает, что общие административные расходы по России в I квартале 2026 года выросли на 21,8% (на 32 млн евро) - до 180 млн евро. При этом расходы на персонал увеличились в годовом сопоставлении на 26 млн евро и составили на 31 марта 2026 года 140 млн евро из-за колебаний валютного курса и корректировки заработной платы.

Капитал российских "дочек" в январе-марте текущего года вырос на 5,2% - до 5,915 млрд евро.

Объем активов RBI, находящихся на счетах "С", в I квартале 2026 года увеличился на 9,6% - до 1,950 млрд евро с 1,779 млрд евро по итогам 2025 года.

В марте с корреспондентского счета Райффайзенбанка в Банк России была списана сумма по одному из исков "Распериа трейдинг лимитед", говорится в отчете RBI. "Распериа" 20 марта 2026 года обратилась в Банк России с просьбой списать с корсчета Райффайзенбанка в ее пользу по решению суда от 18 декабря 2025 года 325,6 млн евро (без учета начисленных процентов на 30 млн евро). В соответствие с этой просьбой ЦБ списал с корсчета Райффайзенбанка 31,6 млрд рублей, подчеркивает группа.

Арбитражный суд Калининградской области в декабре 2025 года удовлетворил иск "Распериа" к оппонентам по делу Strabag SE на сумму, эквивалентную 31,4 млрд рублей. Российский Райффайзенбанк в IV квартале 2025 года создал резервы по этому иску на 339 млн евро.

Райффайзенбанк является основным активом австрийской RBI в России.

По итогам I квартала 2026 года Райффайзенбанк занимал 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".