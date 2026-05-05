Нефть Brent подешевела до $113,03 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет днем во вторник на ожиданиях, что США смогут способствовать восстановлению прохода танкеров через Ормузский пролив.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:47 по московскому времени торгуются по $113,03 за баррель, на $1,41 (1,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,22 (2,09%), до $104,2 за баррель.

В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Во вторник датская судоходная компания Maersk сообщила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

"Успешный выход судна Maersk в сопровождении военных помог частично ослабить опасения перебоев в поставках нефти в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Это показывает, что в текущих условиях ограниченный безопасный проход возможен и снижает вероятность наиболее негативных сценариев".

Между тем накануне глава Белого дома в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show предположил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке займет две-три недели.

Аналитики ING полагают, что такая оценка сроков завершения кризиса может вызвать некоторое облегчение на рынках. При этом они отмечают сохранение скептического отношения к прогнозам Трампа - аналогичные заявления делались и ранее, тогда как конфликт продолжается.