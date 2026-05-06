Аграрии в I квартале получили 3,4 млрд рублей страховых выплат по убыткам прошлого сезона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские аграрии в первом квартале 2026 года получили 3 млрд 366 млн рублей страховых выплат по договорам с господдержкой, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

"Все страховые выплаты в первом квартале текущего года произведены за утрату урожая. Это период, когда завершается основное урегулирование убытков растениеводства в прошлом сезоне, - отметил президент НСА Корней Биждов. - Совокупный объем перечисленного возмещения растениеводам вырос на 6% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период, когда он составлял порядка 3,2 млрд рублей".

Крупнейшие урегулированные в январе-марте 2026 года агроубытки относятся к Ростовской области, где двухлетнее повторение заморозков и засух привело к гибели застрахованных посевов на значительных площадях и объявлению ЧС федерального уровня. Аграриям Ростовской области было перечислено свыше 1 млрд 865 млн рублей. На второй позиции выплаты хозяйствам Краснодарского края - 396 млн рублей. Среди регионов, где сельхозпроизводители также получили наибольшее возмещение в первом квартале, - Калининградская область (315 млн рублей), Ставропольский край (308 млн рублей) и Волгоградская область (181 млн рублей).

По данным НСА, регионы Юга России занимают первые позиции в перечне субъектов, где аграрии получили крупнейшие страховые выплаты в системе агрострахования в 2025 году за гибель урожая. Хозяйствам Краснодарского края было перечислено 3 млрд 243 млн рублей, Ростовской области - 3 млрд 171 млн рублей, Ставропольского края - 759 млн рублей и Волгоградской области - 262 млн рублей. Лидером по страховым выплатам за период с начала 2025 года стала Ростовская область: за эти пять кварталов растениеводы региона получили более 5 млрд рублей.

Большая часть возмещения (почти 90%) в первом квартале 2026 года - 3 млрд рублей - как и в аналогичном прошлогоднем периоде, выплачена по "мультирисковой" программе.

"Программа "мультириск" предполагает переходящие выплаты, так как подтверждение страхового случая - снижения урожайности застрахованной культуры в хозяйстве - происходит на основании официальных статданных, подаваемых хозяйством в конце года, - пояснил Биждов. - Но в 2026 году порядок изменен: теперь до 50% страховой выплаты по этой программе аграрий сможет получить сразу после уборки, если культура погибла".

По программе страхования урожая от ЧС сумма выплат за первый квартал 2026 года выросла в 15 раз: до 359 млн рублей с почти 24 млн рублей в первом квартале 2025 года. Это обусловлено выплатами аграриям Калининградской области, которые получили от страховщиков НСА 315 млн рублей по убыткам в результате объявленной в регионе в декабре 2025 года ЧС из-за переувлажнения почвы. Кроме того, на начало текущего года пришлась часть выплат по программе "ЧС" в Омской области и Забайкальском крае, где убрать урожай помешал ранний снежный покров.

Суммарные страховые выплаты сельхозпроизводителям России в системе агрострахования с господдержкой за 2025 год и первый квартал 2026 года составили почти 13 млрд рублей. Из них 12,1 млрд рублей компенсируют ущерб в связи с гибелью урожая.