Суд удовлетворил иск "Татнефти" о взыскании с "Туполева" 11,7 млрд руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана 6 мая признал законными требования ПАО "Татнефть" о взыскании 11,7 млрд рублей с ПАО "Туполев", сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворен полностью", - говорится в карточке дела. Текст судебного решения пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение по другому иску "Татнефти" к "Туполеву", который рассматривался с ноября 2024 года. Суд обязал "Туполева" выплатить нефтяной компании сумму неосновательного обогащения в 5,6 млрд рублей и неустойку в размере 556 млн рублей.

Согласно материалам этого дела, осенью 2022 года "Татнефть" разместила у "Туполева" заказ на изготовление и поставку четырех лайнеров Ту-214 и затем перевела авиапроизводителю аванс в размере 22,9 млрд рублей. Летом 2023 года стороны пересмотрели условия сделки и сократили заказ вдвое - до двух машин. Из-за этого авиазавод должен был вернуть заказчику неиспользованную часть аванса - в размере 11,2 млрд рублей. Половину этих средств "Туполев" выплатил в оговоренные сроки, а оставшиеся 5,6 млрд рублей возвращать отказался. Свою позицию авиапроизводитель объяснил тем, что по договоренности отдаст долг лишь тогда, когда найдет на эти еще не построенные лайнеры новых заказчиков и получит от них предоплату. Однако суд эту логику не поддержал: он пришел к выводу, что "Туполев" не предпринимал "разумных и ожидаемых" попыток найти покупателей, а "Татнефть" не обязана ждать возврата своих средств "бессрочно".

О планах закупки четырех Ту-214 глава Татарстана Рустам Минниханов впервые упомянул в 2022 году, выступая перед региональным парламентом. В октябре 2023 года он уточнил, что лайнеры предназначаются для местной авиакомпании "ЮВТ Аэро". В парламентском послании 2024 года эти самолеты уже не упоминались.

"ЮВТ Аэро" зарегистрирована в 2015 году дочерним предприятием "Татнефти" - "Татнефть-Актив" - на смену прекратившей деятельность "Ак Барс аэро". Ранее в том же году "Татнефть" по просьбе правительства Татарстана приобрела у "Ак Барс аэро" аэропорт "Бугульма", ставший одним из базовых для "ЮВТ Аэро" (второй - международный аэропорт Казани). В настоящее время единственным собственником "ЮВТ Аэро", согласно открытым данным, является Александр Яшин.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на Казанском авиационном заводе с 1996 года ограниченной серией.

После введения западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, власти решили наладить серийное производство Ту-214.

