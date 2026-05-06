Поиск

Правительство выделило еще 6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере почти 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

Средства предоставлены из резервного фонда правительства. Они позволят возместить расходы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе за июль-декабрь 2025 года.

Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период действия режима ограничения полетов. В июле 2025 года на эти же цели было выделено более 6 млрд рублей, до этого - в общей сложности около 27 млрд рублей.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу авиатерминал Элисты, в июле 2025 года - Геленджика, в сентябре - Краснодара.

Геленджик Краснодар Правительство Элиста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года

Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

 Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

ФНБ в апреле сократился на 200,6 млрд руб., до 13,213 трлн руб.

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

 Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.

 Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2087 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов