Правительство выделило еще 6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере почти 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

Средства предоставлены из резервного фонда правительства. Они позволят возместить расходы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе за июль-декабрь 2025 года.

Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период действия режима ограничения полетов. В июле 2025 года на эти же цели было выделено более 6 млрд рублей, до этого - в общей сложности около 27 млрд рублей.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу авиатерминал Элисты, в июле 2025 года - Геленджика, в сентябре - Краснодара.