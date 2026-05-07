Brent подешевела до $99 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь днем в четверг на признаках прогресса в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:01 по московскому времени снизилась на $2,26 (2,23%), до $99,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,21 (2,32%), до $92,87 за баррель.

Накануне Brent упала на 7,8%, WTI - на 7% на сообщениях СМИ о том, что американские переговорщики считают, что приближаются к согласованию с Ираном документа, который позволит перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив и положит конец вооруженному конфликту.

Вашингтон уже передал Ирану одностраничный протокол о намерениях, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что Иран даст ответ на этот документ в ближайшие дни.

Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что стороны достигли понимания в вопросе постепенного снятия как американской, так и иранской блокады Ормузского пролива. Тем временем израильский Channel 12 сообщил, что Иран согласился передать 60% своих запасов обогащенного урана третьей стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

"Если будет заключено формальное соглашение, цены на нефть могут отправиться в свободное падение, так как наценка на геополитический риск уйдет с рынка, - написала старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - Однако любые сигналы о новых атаках на объекты нефтяной инфраструктуры или об эскалации на Ближнем Востоке с легкостью вызовут очередной скачок нефтяных котировок".