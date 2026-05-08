Квартальная чистая прибыль Sony упала более чем в два раза, хуже прогнозов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 8%, при этом ее чистая прибыль упала более чем в два раза из-за списаний СП компании с Honda Motor в сфере производства электромобилей.

В январе-марте выручка компании повысилась до 3,04 трлн иен с 2,8 трлн иен годом ранее.

Чистая прибыль составила 83,12 млрд иен ($524 млн) по сравнению с 197,7 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, предполагал повышение чистой прибыли до 202,24 млрд иен.

Показатель включает разовые списания в размере 44,9 млрд иен, связанные с СП с Honda, которое в марте объявило о прекращении дальнейшей разработки двух моделей электромобилей.

Операционная прибыль Sony в четвертом финквартале снизилась на 24% - до 163,5 млрд иен. В том числе прибыль игрового бизнеса упала на 42% (до 54,1 млрд иен), кинобизнеса - на 22% (до 41,5 млрд иен), подразделения сенсорных решений - снизилась на 5% (до 32,8 млрд иен), музыкального направления - выросла на 58% (до 132,4 млрд иен). В подразделении, объединяющем развлекательные активы, был зафиксирован операционный убыток в 4,9 млрд иен.

Компания продала 1,5 млн игровых приставок PlayStation 5 в минувшем квартале против 2,8 млн единиц годом ранее.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль Sony уменьшилась на 3,4%, до 1,03 трлн иен, операционная прибыль выросла на 13,4%, до 1,45 трлн иен, выручка - на 3,7%, до 12,48 трлн иен.

Согласно прогнозу компании, в начавшемся фингоду ее чистая прибыль увеличится на 12,5%, до 1,16 трлн иен, выручка снизится на 1,4%, до 12,3 трлн иен.

Sony планирует выкупить собственные акции на сумму 500 млрд иен в течение следующих 12 месяцев.

С начала 2026 года капитализация Sony снизилась на 22,6%.