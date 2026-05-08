"Мосбиржа" 14 мая запустит фьючерсы на индексы Solana, Ripple и Tron

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 14 мая начнет торги фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron, сообщила площадка.

Срок обращения новых контрактов - один месяц. Последний день торгов - последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в июне, июле и августе 2026 года.

Ранее "Мосбиржа" сообщала, что с 13 мая начнет расчет и публикацию индексов Solana, Ripple, Tron и Binance Coin.

Сейчас на "Мосбирже" торгуются фьючерсы на акции инвестиционных фондов, отслеживающих стоимость биткойна и Ethereum, а также фьючерсы на индексы этих криптовалют.