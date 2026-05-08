Лоукостер AirAsia заказал у Airbus 150 самолетов на $19 млрд

Это крупнейший заказ на узкофюзеляжные самолеты модели A220-300

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший малазийский лоукостер AirAsia заключил с европейским аэрокосмическим концерном Airbus соглашение на закупку 150 узкофюзеляжных самолетов модели A220-300 общей каталожной стоимостью около $19 млрд.

Как сообщил Airbus, это крупнейший заказ на самолеты этой модели. Теперь число заказов таких самолетов превышает 1 тысячу. Они способны вмещать до 160 пассажиров и могут совершать рейсы дальностью до 6,7 тысячи км.

Контракт был подписан на площадке Airbus в городе Мирабель в Квебеке в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

С начала 2026 года капитализация Airbus снизилась на 8,2%, до 144,4 млрд евро.

"Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

