Brent торгуется близ уровней закрытия торгов четверга, у $100,2 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся около уровней закрытия предыдущей сессии в пятницу. В начале торгов котировки росли на сигналах эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако позднее скорректировались вниз.

Иранское командование в ночь на 8 мая обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию: в обстреле иранского танкера в районе города Джаск, а также в атаках на гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана "в сотрудничестве с некоторыми странами региона"

Президент США Дональд Трамп заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. При этом он подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

К 14:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,14%) до $100,2 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,09 (0,09%), до $94,72 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю падением примерно на 7%. Снижению цен на этой неделе оказывали сигналы, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Однако новая эскалация напряженности ставит под угрозу действующее перемирие и ослабляет надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

ВМС Ирана 8 мая объявили о задержании нефтяного танкера Ocean Koi в Оманском заливе.

"Как быстро страны Персидского залива смогут восстановить поставки, каким будет уровень запасов по мере приближения пика сезона потребления бензина, и как будут выглядеть санкции после урегулирования конфликта - все это важные вопросы для размышления, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Но ответа ни на один из них дать нельзя, пока не будет найдено долгосрочное решение конфликта".