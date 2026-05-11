Рынок акций США перешел к росту

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы начали расти в начале торгов в понедельник.

При этом на рынок продолжают оказывать давление опасения, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, что приведет к повышению инфляции в Штатах и не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение об урегулировании конфликта.

Аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

"Цены на нефть растут, но признаков паники на рынке нет, - отметила глава отдела исследований в XTB Кэтлин Брукс. - Мы ожидаем споров по поводу деталей относительно пути к мирному урегулированию. Все это входит в переговорный процесс".

Тем временем аналитики британского банка HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов на фоне активного роста корпоративной прибыли. Новый прогноз предусматривает рост индикатора примерно на 3,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу.

Также участники рынка оценивают корпоративные новости.

Акции Barrick Mining дорожают почти на 9%. Третий по величине производитель золота в мире резко нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 года благодаря повышению производства и цен на драгметаллы, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму до $3 млрд.

Котировки акций нефтедобывающих компаний растут вслед за ценами на нефть. Капитализация Chevron Corp. и Exxon Mobil увеличивается более чем на 1%.

Рыночная стоимость авиакомпаний снижается, в том числе Southwest Airlines - на 1,9%, United Airlines - на 2,2%, Delta Air Lines - на 1,8%.

Стоимость акций Mosaic Co. опускаются на 2,2%. Один из крупнейших в мире производителей удобрений в первом квартале 2026 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки на 14%. Негативным фактором для компании стал скачок цен на серную кислоту, используемую при производстве фосфатных удобрений, из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Капитализация Intel Corp. растет на 3,2% после скачка на 14% в пятницу на сообщениях СМИ о том, что компания достигла предварительного соглашения о производстве микрочипов для Apple Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 по Москве повысился на 0,14% и составил 49676,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,17% - до 7411,44 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавляет 0,12% и торгуется на уровне 26279,71 пункта.