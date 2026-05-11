Поиск

Рынок акций США перешел к росту

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы начали расти в начале торгов в понедельник.

При этом на рынок продолжают оказывать давление опасения, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, что приведет к повышению инфляции в Штатах и не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение об урегулировании конфликта.

Аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

"Цены на нефть растут, но признаков паники на рынке нет, - отметила глава отдела исследований в XTB Кэтлин Брукс. - Мы ожидаем споров по поводу деталей относительно пути к мирному урегулированию. Все это входит в переговорный процесс".

Тем временем аналитики британского банка HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов на фоне активного роста корпоративной прибыли. Новый прогноз предусматривает рост индикатора примерно на 3,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу.

Также участники рынка оценивают корпоративные новости.

Акции Barrick Mining дорожают почти на 9%. Третий по величине производитель золота в мире резко нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 года благодаря повышению производства и цен на драгметаллы, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму до $3 млрд.

Котировки акций нефтедобывающих компаний растут вслед за ценами на нефть. Капитализация Chevron Corp. и Exxon Mobil увеличивается более чем на 1%.

Рыночная стоимость авиакомпаний снижается, в том числе Southwest Airlines - на 1,9%, United Airlines - на 2,2%, Delta Air Lines - на 1,8%.

Стоимость акций Mosaic Co. опускаются на 2,2%. Один из крупнейших в мире производителей удобрений в первом квартале 2026 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки на 14%. Негативным фактором для компании стал скачок цен на серную кислоту, используемую при производстве фосфатных удобрений, из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Капитализация Intel Corp. растет на 3,2% после скачка на 14% в пятницу на сообщениях СМИ о том, что компания достигла предварительного соглашения о производстве микрочипов для Apple Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 по Москве повысился на 0,14% и составил 49676,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,17% - до 7411,44 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавляет 0,12% и торгуется на уровне 26279,71 пункта.

США Nasdaq Composite Standard & Poor's 500 Dow Jones
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%

Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

 Новак заявил, что Минэнерго пока не заключило соглашения с нефтяниками по поставкам топлива

Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

 Транснефть планирует выплату дивидендов по итогам 2025 года

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

 Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов

 Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2154 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов