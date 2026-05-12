Потолок цен на удобрения в РФ сохранен на уровне 2022 года

Мера по фиксации предельных цен на удобрения продлена до 30 ноября, сообщила ФАС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мера по фиксации предельных цен на удобрения для внутреннего рынка РФ продлена до 30 ноября 2026 года, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство согласовало торговые политики крупнейших производителей минеральных удобрений на период с июня по ноябрь этого года. Потолок цен на удобрения сохранен на уровне 2022 года, без индексации.

Ранее правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений на этот же период.

ФАС
