Brent подорожала до $107,95 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть восстанавливаются днем в среду, а Brent вышла в плюс после публикации обновленных прогнозов Международного энергетического агентства о спросе и предложении на нефтяном рынке.

К 14:18 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,17%) до $107,95 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,13 (0,13%), до $102,05 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $106,09 за баррель, цена WTI - до $100,56 за баррель.

По новым оценкам МЭА, мировое предложение нефти в 2026 году будет отставать от спроса, что обусловлено негативными последствиями войны на Ближнем Востоке. Эксперты агентства теперь ожидают, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,03 млн б/с, предложение - 102,2 млн б/с. Еще в апреле МЭА прогнозировало избыток предложения на рынке в 2026 году.

"Наши последние оценки показывают, что до конца третьего квартала 2026 года на рынке будет сохраняться острый дефицит предложения, даже если предположить, что конфликт завершится к началу июня", - говорится в отчете агентства.

Последний отчет МЭА продемонстрировал масштаб перебоев в поставках, порожденных ближневосточным конфликтом, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Ситуация в районе Персидского залива уже более двух месяцев остается ключевым фактором, определяющим динамику цен на нефть.

Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии. 12 мая он сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая.

"Рынок по-прежнему очень чутко реагирует на любую новость из этого региона, а это означает, что резкие колебания цен, скорее всего, будут продолжаться", - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель
