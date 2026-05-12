Brent подорожала более чем на 3%, до $107,5 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост во вторник, прибавляют более 3% на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с отсутствием прогресса в переговорах США и Ирана.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 по московскому времени составляет $107,5 за баррель, что на $3,29 (3,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,26 (3,32%), до $101,33 за баррель.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже не дочитал их. Он подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV.

Также, согласно публикации, предложение Ирана, представленное в ответ на план США, касается "фундаментальных прав иранского народа". "Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа", - пишет Press TV.

"После того, как обе стороны отвергли предложения друг друга, напряженность в отношениях Ирана и США снова растет", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.