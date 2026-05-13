Ludoil договорилась о покупке бывшего НПЗ "ЛУКОЙЛа" на Сицилии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Итальянская Ludoil Capital, полностью контролируемая Ludoil Energy, подписала соглашение с кипрским фондом прямых инвестиций GOI Energy о покупке доли в уставном капитале ISAB, владеющем нефтеперерабатывающим заводом на Сицилии Priolo Gargallo и связанной с ним промышленной, логистической и энергетической инфраструктурой.

Как сообщает Ludoil, структура сделки предполагает два этапа, первый из которых относится к правам собственности на 51% акций ISAB и будет зависеть от одобрения итальянским правительством в соответствии с законодательством в отношении деятельности, имеющей национальное стратегическое значение, а также получения разрешений антимонопольных и регулирующих органов.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе, на его долю приходится около пятой части перерабатывающих мощностей Италии. В его состав входят два НПЗ, объединенные системой трубопроводов и интегрированные в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса ISAB. Однако в 2022 году европейское эмбарго на морской импорт российской нефти осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ, который зависел от морских поставок российской компании. В мае 2023 года Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") закрыла сделку по продаже завода компании GOI ENERGY S.r.l. (энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund). Генеральным директором GOI Energy является Майкл Бобров, который ранее возглавлял Trafigura в Израиле.