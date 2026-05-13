Brent подешевела до $107,6 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI движутся разнонаправленно вечером в среду.

К 18:03 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,18%), до $107,58 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,86 (0,84%), до $103,04 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 4,08 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей. Эксперты ожидали, что оба показателя снизятся примерно на 2,85 млн баррелей.

Аналитики ОПЕК впервые с августа понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2026 году: теперь они ожидают его увеличение на 1,17 млн баррелей в сутки, до 106,33 млн б/с. Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 1,38 млн б/с. При этом аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,54 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 1,34 млн б/с.

Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что мировое предложение нефти в текущем году будет отставать от спроса, что обусловлено негативными последствиями войны на Ближнем Востоке. Эксперты агентства теперь ожидают, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,03 млн б/с, предложение - 102,2 млн б/с. Еще в прошлом апреле МЭА прогнозировало избыток предложения на рынке в 2026 году.

Кроме того, участники мировых рынков внимательно следят за ходом визита президента США Дональда Трампа в Китай. Ранее глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином.