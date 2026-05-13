Индекс МосБиржи подрос до 2695 пунктов на ожиданиях ослабления геополитической напряженности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду умеренно подрос на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности и на возобновление переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (июльский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $107 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2700 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2694,72 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1157,45 пункта (+0,8%). Лидерами роста выступили акции "ВК" (+2,8%), "ДОМ.РФ" (+2,4%), "Русала" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составил 73,342 руб. (-44,58 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Полюса" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Сбербанк в январе-апреле 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,3% - до 657,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В апреле чистая прибыль выросла на 21,1% - до 166,8 млрд рублей.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), ВТБ (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. "То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается", - сказал американский лидер журналистам перед вылетом в Китай. Отвечая на вопрос, может ли он посетить РФ в этом году, Трамп отметил, что "готов сделать все, что потребуется", чтобы добиться завершения украинского конфликта.

Также президент США не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из РФ, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс. "Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым перед предстоящим совещанием с правительством по экономическим вопросам.

По словам Решетникова, правительство РФ при работе над проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки ЦБ РФ, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики.

"В целом прогноз достаточно консервативен, в том числе и по ценам на нефть. Мы закладываем $50 за баррель на ближайшую трехлетку, $59 за баррель - на этот год оценка, что тоже является, на фоне текущей конъюнктуры особенно, консервативной. Соответственно, у нас более крепкий курс ожидается, чем ранее. В 2026 году ожидаем рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году", - сообщил министр.

Решетников также отметил, что тенденция на снижение инфляции дает возможность для дальнейшего смягчения ДКП. Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая, отметил министр.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, к вечеру рынок акций вышел в небольшой "плюс" по индексам при высокой волатильности и низком объеме торгов. В течение дня наибольшие объемы наблюдались в акциях "Газпрома" и Сбербанка, вероятно благодаря высокому интересу со стороны розничных инвесторов.

Акции "Газпрома" выросли в цене с конца прошлой недели на фоне сообщений о возможном расширении сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Сбербанк в среду представил неплохие финансовые результаты по РСБУ за первые 4 месяца 2026 года, увеличив чистую прибыль на 21%. На прошлой неделе 6 мая стало известно, что Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 110,3 млрд руб. Объем оказался существенно ниже ожиданий 200-300 млрд руб. Соответственно, ослабление рубля затягивается, особенно учитывая влияние возросшей экспортной выручки. Это выступает сдерживающим фактором для рынка акций, считает Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в среду предпринимал попытки пробоя сопротивления 2700 пунктов, однако сил "быков" закрепиться выше этого рубежа пока не хватает.

Энтузиазм по поводу возвращения в новостную повестку темы переговоров с Украиной несколько угас - конкретики не появилось. К тому же рубль продолжает усиливать свои позиции. Перспективы мирной сделки США и Ирана туманны, а риск возобновления боевых действий в регионе высокий. Инвесторы также ждут итогов госвизита американского президента Трампа в КНР, в ходе которого будут обсуждаться торговые отношения стран и геополитические вопросы.

В США производственные цены в апреле выросли сильнее ожиданий. Ранее индекс потребительских цен в апреле также превысил прогнозы аналитиков. Потребительская инфляция вернулась к максимумам с весны 2023 года, так что ФРС может еще нескоро возобновить цикл снижения ставок.

Краткосрочный прогноз по индексу МосБиржи сохраняется на уровне 2620-2720 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок испытывает неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений, в частности, у 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Покупки в акциях РФ на этой неделе наблюдались благодаря надеждам на возможное скорое урегулирование украинского конфликта, объявлениям о высоких дивидендах ряда компаний, росту цен на нефть, а также в рамках технического восстановления. Если указанные факторы потеряют актуальность, рынок может вновь ощутить нисходящее давление. За рубежом, тем временем, ждут переговоров лидеров США и Китая и возможных новых соглашений в области торговли и высоких технологий, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", макроэкономические прогнозы Минэкономразвития на 2026-2029 годы выглядят пессимистичными. Более сдержанный прогноз по динамике инфляции может спровоцировать ухудшение настроений инвесторов на долговом рынке из-за повышения рисков более длительного периода жестких денежно-кредитных условий ЦБ.

"Газпром" назначил на 19 мая заседание совета директоров, в повестке дня которого стоит вопрос о дивидендах за 2025 год. Котировки акций выросли на позитивных ожиданиях, однако вероятность реальных выплат можно оценить как невысокую. Свободный денежный поток с учетом капитализированных и уплаченных процентов по кредитам по итогам 2025 года переместился в отрицательную зону, поэтому фактически у "Газпрома" нет возможности для выплат - стоит проявлять осторожность и не закладывать выплаты в базовый сценарий, считают эксперты.

Геополитика продолжит править балом, в случае появления позитивных новостей индекс МосБиржи сможет закрепиться выше 2700 пунктов и продолжить движение в направлении 2800 пунктов, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, акции "Газпрома" растут на геополитике и в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где могут быть заключены новые соглашения в нефтегазовой сфере.

"Однако мы по-прежнему считаем, что причин для активной покупки акций "широким фронтом" нет. Минэкономразвития сообщило во вторник о понижении прогноза по росту ВВП на 2026 год до 0,4%. Учитывая, что значительный вклад в этот и так низкий подъем экономики даст ВПК, можно предположить, что большая часть реального сектора уходит в стагнацию. При этом прогноз по инфляции повышен с 4,0% до 5,2%. То есть можно ждать более медленного снижения ключевой ставки ЦБ", - считает Зацепин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, российский фондовый рынок умеренно подрос на позитивных новостях, касающихся макроэкономики и геополитики.

Главным мировым политическим событием стал начинающийся визит президента США Трампа в КНР, где главы Китая и США проведут саммит. Как уже сообщают западные СМИ, в ходе саммита будет обсуждаться вопрос о взаимном снижении двумя странами пошлин на импорт на общую сумму в $30 млрд. Также не исключено, что в ходе саммита могут обсуждаться вопросы поддержки Китаем Ирана, сопротивляющегося агрессии США и Израиля, а также вопросы об увеличении Китаем импорта нефти и СПГ из США. Цена Brent на вечерних торгах в ожидании геополитического смягчения немного снизилась, но пока продолжает оставаться выше $100 за баррель. Ожидается, что до конца недели цена Brent продолжит движение в рамках $100-108 за баррель, считает аналитик.

Для российского фондового рынка, вкупе с сохраняющимися высокими ценами на российскую нефть, позитивом стало интервью министра финансов РФ Антона Силуанова. В интервью министр заявил о том, что появляющиеся в социальных сетях и некоторых СМИ слухи о том, что правительство планирует заморозку вкладов и повышение НДФЛ для населения, не соответствуют действительности. Судя по динамике фондового рынка, эти заявления успокоили нервный рынок, но все-таки не обеспечили настроений массово покупать российские акции, отмечает Мильчакова.

"По нашим оценкам, завтра индекс МосБиржи может снова двигаться в коридоре 2650-2750 пунктов", - заключила представитель FFG.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 0,2-0,8%), но нет единого вектора в США (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,2-0,5%).

Трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут сообщений о ходе визита президента США Трампа в Китай. Американский лидер дал понять, что центральной темой его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станут торговые вопросы. Он сообщил также, что намерен подробно обсудить с главой КНР иранский кризис, но подчеркнул, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта.

Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, говорится в сообщении министерства труда страны. Темпы роста стали максимальными с декабря 2022 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали менее существенного подъема - на 4,9%.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце поднялся на 1% к марту и на 5,2% в годовом выражении.

На нефтяном рынке вечером в среду цены эталонных марок Brent и WTI движутся разнонаправленно, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в среду составила $106,67 за баррель (-1% и +3,4% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $102,21 за баррель (+0,04% и +4,2% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей.

Тем временем, аналитики ОПЕК впервые с августа понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2026 году: теперь они ожидают его увеличение на 1,17 млн баррелей в сутки, до 106,33 млн б/с. Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 1,38 млн б/с. При этом аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,54 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 1,34 млн б/с.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что мировое предложение нефти в текущем году будет отставать от спроса, что обусловлено негативными последствиями войны на Ближнем Востоке. Эксперты агентства теперь ожидают, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,03 млн б/с, предложение - 102,2 млн б/с. Еще в прошлом месяце МЭА прогнозировало избыток предложения на рынке в 2026 году.

Участники мировых рынков внимательно следят за ходом визита президента США Дональда Трампа в Китай. Ранее глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,65 млрд рублей (из них 5,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,545 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,523 млрд рублей на акции "Т-Технологии").