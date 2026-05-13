Совет директоров "Русагро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа "Русагро", контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщает компания.

"Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2025 г. в размере 459 949 000 рублей оставить в распоряжении ПАО "Группа "Русагро", направить на погашение долговых обязательств и поддержание операционной деятельности. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в сообщении.

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. "В период со второго полугодия 2021 года по 31 декабря 2025 года решений о выплате дивидендов не принималось", - говорится в годовом отчете компании.

Собрание акционеров назначено на 30 июня 2026 года, участие в нем могут принять владельцы ценных бумаг, включенные в реестр по состоянию на 6 июня 2026 года.

Как сообщалось, Хамовнический суд Москвы 5 мая удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа "Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. В доход государства решено обратить 469 млн 702 тыс. 161 акцию Мошковича, 795 тыс. 658 акций его супруги Натальи Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук акций Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акции, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.

Уставный капитал ПАО "Группа "Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

Группа "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Активы расположены в 15 регионах РФ. В состав группы входит 46 свинокомплексов, четыре мясоперерабатывающих актива, шесть маслоэкстракционных заводов, шесть заводов по производству масложировой продукции, девять сахарных заводов.

В 2025 году группа произвела 931 тыс. тонн сырого растительного масла (на 16% меньше, чем в 2024 году), 892 тыс. тонн сахара (на 15% меньше), 571 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, в 1,6 раза больше), реализовала 1,5 млн тонн зерновых культур (на 47% больше).

Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО в 2025 году составила 19,9 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2024 году. Выручка выросла до 396,5 млрд рублей с 340 млрд рублей в 2024 году.