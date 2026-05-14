Brent подорожала до $106,26 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

К 8:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,6%) до $106,26 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,14 (2%), до $105,63 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,66 (0,65%), до $101,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,16 (1,14%), до $101,02 за баррель.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной ее темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты ING в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

"Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.