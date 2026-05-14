Поиск

Brent подорожала до $106,26 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне.

К 8:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,6%) до $106,26 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,14 (2%), до $105,63 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,66 (0,65%), до $101,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,16 (1,14%), до $101,02 за баррель.

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что основной ее темой станут вопросы торговли. Тем не менее глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Рынок находится в режиме ожидания, написали эксперты ING в аналитическом обзоре. Трейдеры, возможно, возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке, полагают они.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

"Если добиться существенного прогресса в открытии пролива не удастся, у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить военные действия", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Международное энергетическое агентство представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.

Brent WTI Иран МЭА США Си Цзиньпин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с июля

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

 Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

 Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

 МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов