Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг умеренно проседает на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения металлов, хотя нефть подорожала (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $105,8 за баррель) в ожидании итогов переговоров лидеров США и Китая, в том числе по иранской проблематике. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2682,96 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1152,35 пункта (-0,4%); лидируют в снижении акции "Норникеля" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составляет 73,342 руб. (-44,58 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%).

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в I квартале составила 208,9 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Показатель OIBDA вырос на 14% - до 83,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 40,1% с 38,8%. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" - 209,2 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус (82,8 млрд рублей).

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Экономика Великобритании в первом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены Brent слабо растут после снижения днем ранее.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $105,79 за баррель (+0,2% и -2% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $100,99 за баррель (-0,02% и -1,1% накануне).

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.

Московская биржа
Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

