Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг умеренно проседает на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения металлов, хотя нефть подорожала (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $105,8 за баррель) в ожидании итогов переговоров лидеров США и Китая, в том числе по иранской проблематике. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2682,96 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1152,35 пункта (-0,4%); лидируют в снижении акции "Норникеля" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составляет 73,342 руб. (-44,58 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%).

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в I квартале составила 208,9 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Показатель OIBDA вырос на 14% - до 83,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 40,1% с 38,8%. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" - 209,2 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус (82,8 млрд рублей).

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Экономика Великобритании в первом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены Brent слабо растут после снижения днем ранее.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $105,79 за баррель (+0,2% и -2% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $100,99 за баррель (-0,02% и -1,1% накануне).

Участники рынка ждут итогов встречи президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Белого дома ранее говорил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с лидером Китая, хотя и отметил, что Вашингтону вряд ли понадобится помощь Пекина в урегулировании конфликта с Тегераном.

Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, предполагающие формирование дефицита предложения на рынке нефти в этом году, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.