Российские банки в марте сократили запасы драгметаллов на 0,8 тонны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало апреля 2026 года оценивались в 780 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 66,3 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за март запасы драгметаллов в банках сократились в пересчете на золото на 0,8 тонны (1%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.