Компании "Газпрома" начали открывать счета в цифровых рублях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компании "Газпрома", включая головную структуру группы, приступили к открытию счетов в цифровых рублях.

О заключении долгосрочного договора с единственным поставщиком - оператором платформы на "открытие счета цифрового рубля, проведение операций в цифровых рублях" - в системе госзакупок сообщила одна из структур концерна, ООО "Газпром 335". Это специализированное инжиниринговое подразделение для реализации проектов "Газпрома" по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на российском Дальнем Востоке.

В управлении информации компании "Интерфаксу" сообщили, что счет цифрового рубля в ЦБ по состоянию на 1 мая уже открыло и само ПАО, и 17 организаций группы.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, дополняющая наличную и безналичную. Пилот с цифровыми рублями проводится с августа 2023 года. Количество счетов юрлиц, открытых на платформе цифрового рубля в рамках пилота, на конец 2025 года превысило 130 шт., сообщал ЦБ РФ. С 1 января 2026 г начался прием платежей в бюджет от участников пилота. Важной вехой масштабирования цифрового рубля станет 1 сентября: с этого дня крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Оператором платформы цифрового рубля является сам ЦБ.

В "Газпроме" отметили, что ФЗ №248 обязывает юридические лица, отвечающие определенным требованиям, с 1 сентября обеспечить потребителю возможность оплаты товаров (работ, услуг) цифровыми рублями.

"До 1 сентября все организации группы "Газпром", соответствующие установленным федеральным законом №248 требованиям, откроют счета цифрового рубля в Банке России", - заявили "Интерфаксу" в компании.