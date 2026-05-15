Минэкономразвития ожидает скорого снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Решение о снятии ограничений на продажу туров в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Решение о снятии ограничений на продажу туров может быть принято в ближайшее время. Все изменения будут приниматься, исходя из ситуации на Ближнем Востоке", - сказали в министерстве.

В апреле в Минэкономразвития РФ заявляли, что ожидают позицию МИД РФ по вопросу снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам не ездить в ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт в связи с обострением военного конфликта в регионе. Росавиация 20 апреля сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний в эти страны, а также на использование воздушного пространства Ирана.

Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. С 1 мая рейсы из Бахрейна в Москву возобновила бахрейнская авиакомпания Gulf Air. Qatar Airways с той же даты увеличила число рейсов в столицу до 10 в неделю. Авиакомпания Oman Air также выполняет полеты из Маската в Москву. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ).