Комитет ГД направил в Минфин для обсуждения поправки к законопроекту о легализации криптовалют

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Минфин предложения по доработке законопроекта о легализации криптовалют в РФ, среди них - легализация P2P-обмена цифровой валюты на наличные, расширение перечня доступных для легальной покупки криптовалют, поднятие лимита покупки для неквалов до 600 тыс. руб. в месяц и привлечение для "антиотмывочного" контроля сертифицированных AML-операторов.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, поправки были предложены депутатом от ЛДПР Дмитрием Новиковым ко второму чтению законопроекта (№ 1194918-8) о легализации криптовалют в РФ.

Расширение P2P

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, граждане РФ - валютные резиденты (с 2018 года это все граждане РФ, включая проживающих за рубежом) смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра ЦБ, брокеров, доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой, этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк.

Направленная в Минфин поправка предлагает разрешить продавать цифровую валюту между физлицами за наличные денежные средства. "Текущая редакция запрещает оплату товаров и услуг криптовалютой, но не регулирует прямой P2P-обмен криптовалюты на наличные деньги между гражданами. Поправка легализует такой обмен как исключение из общего запрета", - говорится в обосновании.

P2P-обмен (peer-to-peer, "равный равному") - это прямая сделка между двумя физлицами без участия банка, биржи или иного посредника: одна сторона передает криптовалюту со своего кошелька на кошелек другой, вторая - рассчитывается наличными или переводом. Сегодня именно через P2P проходит основной объем покупки криптовалюты гражданами РФ, и этот рынок находится в "серой" зоне. Лимит по одной сделке предлагается установить на уровне 600 тыс. руб.

В законопроекте прописано, что для хранения и учета криптовалют создается цифровой депозитарий - аналог классического депозитария на рынке ценных бумаг. При этом вывод криптовалюты допускается, но только на счет лицензированной иностранной организации - биржи или специализированного хранителя, то есть после идентификации. Вывод на личный кошелек по тексту законопроекта не предусмотрен. Направленные в Минфин поправки предлагают разрешить вывод цифровой валюты из цифрового депозитария на некастодиальные кошельки.

Некастодиальный кошелек - это кошелек, ключи от которого хранятся исключительно у самого владельца криптовалюты, без участия посредника-хранителя (биржи, обменника, депозитария). В отличие от кастодиального кошелька, где доступ к активам контролирует третья сторона, в некастодиальном владелец сам распоряжается своими средствами и несет ответственность за сохранность ключей.

В предложениях отмечается, что без возможности вывода на некастодиальные кошельки фактически ограничивается право обладателя распоряжаться своим имуществом. Режим цифрового депозитария предлагается приблизить к режиму распоряжения банковским счетом: распоряжение исполняется, кроме случаев законной блокировки или ограничения.

Парадокс USDT

Поправки предлагают уточнить понятийный аппарат законопроекта и разграничить понятия цифровой валюты, криптовалюты и стейблкоина. Стейблкоины имеют обязанное лицо или иной механизм поддержания стоимости и по рисковой природе отличаются от иных криптовалют, говорится в обосновании. "Единое понятие цифровой валюты не отражает различий между криптовалютами без обязанного лица и стейблкоинами, используемыми в расчетах и обладающими иной экономической природой. Разграничение необходимо для дифференцированного регулирования рисков и исключения избыточных ограничений для стейблкоинов", - говорится в поправках.

Согласно законопроекту, цифровая валюта определяется как актив, в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед его обладателями. Фактически под это определение не подпадают популярные сегодня в расчетах стейблкоины, в частности, USDT (эмитент - Tether Limited) и USDC (эмитент - Circle), поскольку их эмитенты принимают на себя обязательство перед рядом инвесторов по поддержанию курса и выкупу токенов.

Одновременно поправки предлагают расширить перечень цифровых валют, доступных для публичного обращения в РФ и приобретения неквалифицированными инвесторами. Согласно законопроекту, допуск криптовалюты к публичному обращению на российских организованных торгах возможен только при ее включении в перечень, установленный нормативным актом ЦБ, причем криптовалюта должна одновременно соответствовать трем условиям: средняя капитализация за два года - свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд), среднедневной объем торгов за два года - свыше 1 трлн руб. (около $12 млрд), история цен на лицензированной иностранной бирже - не менее 5 лет при среднем объеме торгов у площадки от 100 млрд руб. (порядка $1,2 млрд). Сегодня этим критериям соответствуют биткойн (BTC) и эфир (ETH).

В поправках предлагается расширить этот перечень, включив в него так называемые нативные токены блокчейнов - т.е. токены, необходимые для оплаты транзакций в соответствующих сетях (например, ETH в сети Ethereum, TRX в сети Tron, SOL в сети Solana - ИФ) и обращения стейблкоинов на их основе.

"Текущие критерии фактически ограничивают обращение несколькими крупнейшими активами. Это создает практический парадокс: пользователь может приобрести стейблкоин в определенной сети, но не может приобрести нативный токен этой сети, необходимый для оплаты транзакций", - говорится в обосновании.

Большинство популярных стейблкоинов, включая USDT, выпущены не на собственном блокчейне, а на чужих - Ethereum, Tron, Solana и других. Чтобы перевести USDT с одного кошелька на другой, нужно заплатить комиссию сети нативным токеном этого блокчейна: ETH в сети Ethereum, TRX - в Tron, SOL - в Solana. Без нативного токена на балансе перевести стейблкоин нельзя, даже если самого стейблкоина на кошельке достаточно.

В обосновании подчеркивается, что принятие поправки снизит риск ухода пользователей на иностранные площадки и поддержит технологическую совместимость российского регулирования с реальной инфраструктурой блокчейнов.

Лимиты для покупки криптовалют и иностранные площадки

В принятом в первом чтении законопроекте установление годового лимита на покупку криптовалюты неквалифицированными инвесторами передано на усмотрение ЦБ, размер лимита и сама необходимость его введения определяются регулятором. Минфин сообщал об обсуждаемом лимите в 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Поправки предлагают установить минимальный допустимый предел операций для неквалифицированных инвесторов на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Результаты положительного тестирования инвестора должны признаваться всеми лицами, осуществляющими организацию обращения цифровой валюты, говорится в поправках.

Отдельно комитет предлагает детализировать статус иностранных криптовалютных площадок и иных иностранных организаций, участвующих в обращении цифровой валюты с резидентами РФ. Для них предлагается ввести режим включения в перечень Банка России либо работы через российского участника рынка.

Без определения статуса иностранных криптобирж, отмечается в предложениях, операции резидентов будут уходить за пределы российской юрисдикции, что негативно скажется на ВЭД, инвестиционной привлекательности и контроле ПОД/ФТ.

Передача функций ПОД/ФТ-контроля AML-операторам

Обязанность по проведению ПОД/ФТ-контроля (цифрового контроля) предлагается переложить с лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, на сертифицированных AML-операторов. Оценка риска транзакций должна проводиться с использованием международно признанных методик и с учетом требований Росфинмониторинга, говорится в поправках.

В обосновании подчеркивается, что контроля клиентского уровня (KYC) недостаточно - необходим контроль транзакций (KYT) на уровне проверки легальности происхождения криптоактивов.

"Привлечение сертифицированных AML-операторов с международной экспертизой позволит более эффективно пресекать нелегальное использование криптовалют и соответствовать рекомендациям ФАТФ", - говорится в поправках.

Как сообщалось, законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах" был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Документ закрепляет за гражданами и компаниями возможность с 1 июля 2026 г. легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих, при сохранении запрета на расчеты криптовалютой внутри страны. Компании и ИП смогут использовать криптовалюту в расчетах по внешнеторговым контрактам. Для хранения и учета криптоактивов создается цифровой депозитарий, для допуска криптовалют к публичным торгам устанавливаются жесткие критерии, в том числе по капитализации и сроку обращения.

Запрет на сделки без лицензированного посредника вступает в силу с 1 июля 2027 г. - до этой даты P2P-сделки формально не нарушают закон, однако уже с 1 июля 2026 г. заработает механизм блокировки платежей в пользу площадок из перечня Росфинмониторинга. Это ведомство также наделяется правом формировать "черный список" анонимных криптовалют, операции с которыми ограничиваются.