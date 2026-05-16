В Ираке заявили, что Багдад экспортировал через Ормуз в апреле 10 млн баррелей нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр, недавно занявший этот пост, заявил, что объем нефтяных поставок Багдада через Ормузский пролив составил в апреле 10 млн баррелей.

"На пресс-конференции в субботу он заявил, что Ирак экспортировал в апреле через Ормузский пролив 10 млн баррелей, в сравнении с 93 млн баррелей в месяц до начала войны на Ближнем Востоке", - информирует телеканал Al Arabiya.

При этом с марта возобновилась работа нефтепровода из Киркука в Джейхан (Турция) после переговоров Багдада и властей Иракского Курдистана.

"Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через Джейхан и планируем нарастить показатель до 500 тыс.", - отметил Худайр.

По его словам, Ирак также намерен вести переговоры с ОПЕК об увеличении нефтедобычи и поставок ресурсов, рассчитывает добиться производительности в 5 млн баррелей в день.

