Поиск

Иран разрешил некоторым китайским судам проходить через Ормузский пролив

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти разрешили нескольким китайским судам пройти Ормузский пролив при соблюдении иранского протокола по управлению проливом, сообщило FARS со ссылкой на информированный источник.

По его словам, облегчение условий для прохода китайских судов стало возможным после обращения министра иностранных дел Китая Ван И и посла КНР в Иране. В результате стороны договорились, что несколько судов, список которых предоставил Пекин, смогут пройти через этот район, и движение судов началось прошлой ночью.

Иран КНР Ван И Китай Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов