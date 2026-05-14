Иран разрешил некоторым китайским судам проходить через Ормузский пролив

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Иранские власти разрешили нескольким китайским судам пройти Ормузский пролив при соблюдении иранского протокола по управлению проливом, сообщило FARS со ссылкой на информированный источник.

По его словам, облегчение условий для прохода китайских судов стало возможным после обращения министра иностранных дел Китая Ван И и посла КНР в Иране. В результате стороны договорились, что несколько судов, список которых предоставил Пекин, смогут пройти через этот район, и движение судов началось прошлой ночью.