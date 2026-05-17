В ВТБ заявили, что планов снижать долю государства в капитале банка до 50% пока нет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Снижать долю государства в капитале ВТБ до 50% пока не планируется, заявил начальник управления по работе с инвесторами банка - вице-президент Леонид Вакеев на дне инвестора ВТБ.

ВТБ в конце апреля завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. В результате конвертации доля государства в обыкновенных акциях банка выросла с 50,1% до 74,45%.

"Пока таких планов нет (снизить долю государства до 50% - ИФ), если они будут появляться, об этом будет объявляться отдельно, естественно, в соответствии с корпоративными процедурами, которые существуют", - сказал Вакеев.

ВТБ прогнозирует достаточность капитала по итогам 2026 года на уровне 10,5 % (на 1 апреля - 10,7%).

"Это на 50 базисных пунктов выше минимального уровня с учетом надбавок. И для достижения этого уровня нам не нужно увеличение капитала", - добавил он.

Вакеев также заявил, что банк сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2026 год на уровне 600-650 млрд рублей.