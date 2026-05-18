Мишустин заявил, что бизнес полностью пересмотрел подход к облачным сервисам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок "облачных" сервисов российских компаний за последние шесть лет вырос более чем в четыре раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии ЦИПР-2026.

"Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза. Отечественные компании полностью перешли на такую инфраструктуру российской разработки", - сказал он.

Так, по его словам, российский бизнес "кардинально" изменил свое отношение к этому рынку.

"Если еще в 2022 году организации сомневались, а надо ли переносить системы за пределы собственных дата-центров. То сейчас - все чаще выбирают именно такой подход", - отметил он.

Мишустин в понедельник начал работу в Нижнем Новгороде с осмотра выставочной экспозиции "ЦИПР-2026", которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Планируется, что после осмотра экспозиции премьер примет участие в главном пленарном заседании конференции "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности".

Премьер осмотрел стенды с решениями российских компаний, в том числе разработки "Росатома", "Ростелекома", "Норникеля", "Северстали", "ЕвроХима", "Яндекса".