NextEra Energy и Dominion Energy объединяют операции, сумма сделки составит $67 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка $67 млрд.

Как говорится в пресс-релизе NextEra, в результате объединения двух компаний будет создан гигант в сфере электроэнергетики и крупная платформа в области энергетической инфраструктуры для североамериканского рынка.

По условиям сделки, акционеры Dominion получат за каждую бумагу по 0,8138 акции NextEra. В результате им будет принадлежать 25,5% объединенной компании, а акционерам NextEra - 74,5%.

Капитализация NextEra составляет порядка $200 млрд, Dominion - $50 млрд.

Объединенная компания будет работать под названием NextEra Energy, ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

NextEra занимается генерацией, распределением и продажей электроэнергии во Флориде, а также имеет операции в сфере возобновляемой энергетики. Dominion работает преимущественно в Виргинии, Северной и Южной Каролине.

Объединение компаний потребует одобрения со стороны многих федеральных и региональных регуляторов.

Акции NextEra теряют в цене 0,5% на предварительных торгах в понедельник, Dominion - прибавляют 15,5%.