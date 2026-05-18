Поиск

ЕК позволит Украине продолжить экспорт стали в Евросоюз

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, разрабатывая новые ограничения по импорту стали, отчасти учтет тяжелую ситуацию Украины, чтобы продолжить экспорт, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Украина остается важным импортером стали в ЕС, и мы следим за тем, чтобы она могла воспользоваться специальной квотой и ее экспорт в ЕС смог продолжаться, даже если его уровень будет ниже предыдущих лет. В ходе переговоров и в момент принятия решения по точной квоте мы, конечно учтем особую и очень тяжелую нынешнюю ситуацию на Украине", - сказала она.

Ее просили прокомментировать последствия для Украины предстоящих мер ЕС по ограничению импорта стали, перепроизводство которой в мире, по оценке Еврокомиссии, наносит ущерб собственным производителям Евросоюза.

Как писала Financial Times, новые европейские ограничения могут лишить Украину примерно 1 млрд евро от дохода с экспорта стали.

Европейские СМИ ранее писали, что Евросоюз намерен с 1 июля сократить квоты на импорт стали на 47% и установить пошлину в 50% на поставки сверх этой нормы.

Пинью объяснила, что новые меры будут применяться ко всем партнерам ЕС, в том числе к тем, с которыми заключены соглашения о свободной торговле. На долю партнеров приходится более 80% импорта стали в ЕС. По ее словам, только страны Европейского экономического пространства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), уже интегрированные в европейский рынок, воспользуются частичным ослаблением этих мер.

Квоты будут обсуждаться индивидуально для каждой конкретной страны. В отношении некоторых стран будут приняты "специфические меры".

"Все это осуществляется в рамках правил ВТО", - заявила Пинью.

ВТО Евросоюз Украина Еврокомиссия Паула Пинью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

 Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

 Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9461 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов