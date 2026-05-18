ЕК позволит Украине продолжить экспорт стали в Евросоюз

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, разрабатывая новые ограничения по импорту стали, отчасти учтет тяжелую ситуацию Украины, чтобы продолжить экспорт, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Украина остается важным импортером стали в ЕС, и мы следим за тем, чтобы она могла воспользоваться специальной квотой и ее экспорт в ЕС смог продолжаться, даже если его уровень будет ниже предыдущих лет. В ходе переговоров и в момент принятия решения по точной квоте мы, конечно учтем особую и очень тяжелую нынешнюю ситуацию на Украине", - сказала она.

Ее просили прокомментировать последствия для Украины предстоящих мер ЕС по ограничению импорта стали, перепроизводство которой в мире, по оценке Еврокомиссии, наносит ущерб собственным производителям Евросоюза.

Как писала Financial Times, новые европейские ограничения могут лишить Украину примерно 1 млрд евро от дохода с экспорта стали.

Европейские СМИ ранее писали, что Евросоюз намерен с 1 июля сократить квоты на импорт стали на 47% и установить пошлину в 50% на поставки сверх этой нормы.

Пинью объяснила, что новые меры будут применяться ко всем партнерам ЕС, в том числе к тем, с которыми заключены соглашения о свободной торговле. На долю партнеров приходится более 80% импорта стали в ЕС. По ее словам, только страны Европейского экономического пространства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), уже интегрированные в европейский рынок, воспользуются частичным ослаблением этих мер.

Квоты будут обсуждаться индивидуально для каждой конкретной страны. В отношении некоторых стран будут приняты "специфические меры".

"Все это осуществляется в рамках правил ВТО", - заявила Пинью.