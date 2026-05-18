Дмитриев позитивно оценивает продление снятия санкций с российской нефти

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев позитивно оценил продление снятия санкционных ограничений с российской нефти.

"Очередное - уже третье - продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности", - написал он в Telegram.

Он подчеркнул, что "мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей".

OFAC Минфинf США выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры), сообщил министр финансов Скотт Бессент. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

"Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы обеспечивать специальные лицензии, если понадобится. Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и гарантировать, что нефть поступает наиболее уязвимым странам", - объяснил глава Минфина.

