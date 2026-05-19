ВИЭ-компания Statkraft планирует инвестиции в Норвегии за 10 лет на $8,6 млрд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Норвежская государственная энергетическая компания Statkraft планирует инвестировать около 80 млрд крон ($8,6 млрд) в течение десяти лет в модернизацию электростанций и строительство ветропарков в стране, сообщает агентство NTB.

Два года назад компания намеревалась направить на эти цели 44-67 млрд крон.

Норвегия в основном полагается на гидроэнергетику, причем более половины вырабатываемой электроэнергии приходится на электростанции, построенные до 1970 года. В связи с этим основная часть объявленных инвестиций будет направлена на модернизацию и техническое обслуживание.

Кроме того, около 10% будет потрачено на ветропарки, которые будут расположены на суше.