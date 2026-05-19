В Германии ставки по ипотеке выросли с начала войны в Иране

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Германии средний размер ставок по ипотечным кредитам в Германии после начала военных действий в Иране выросли примерно на 30 базисных пунктов, что оказывает давление на рынок жилья в крупнейшей экономике Европы.

Ставка по 10-летней ипотеке в стране сейчас составляет около 3,6% годовых, по данным ипотечного брокера Dr Klein. В результате годовой платеж по кредиту на сумму 350 тысяч евро вырос примерно на 1 тысячу евро, до 13 тысяч евро.

"Ставки резко повысились за последние недели", - отметил директор Dr Klein Флориан Пфаффингер. По его словам, некоторые покупатели торопятся оформить ипотеку, опасаясь дальнейшего роста стоимости заимствований.

Аналитики опасаются, что в случае затягивания конфликта инфляция в ведущих экономиках мира ускорится и центральные банки будут вынуждены приступить к повышению процентных ставок.

"Мы неизбежно увидим замедление покупательской активности и давление на цены на жилую недвижимость, - написала Хина Бхудиа из Knight Frank. - Масштаб последствий будет зависеть от продолжительности конфликта".

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Knight Frank Иран Германия Dr Klein Флориан Пфаффингер Хина Бхудиа
Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

