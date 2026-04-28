Трамп раскритиковал позицию канцлера Германии по Ирану

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее назвавшего неэффективными американские переговоры с Ираном.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что нет проблем, если Иран сможет обладать ядерным оружием. Он не знает, о чем говорит. Если бы у Ирана было бы ядерное оружие, то эта страна держала бы в заложниках весь мир", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

То, что США сейчас предпринимают в отношении Ирана, по словам американского президента, "следовало бы сделать еще давно".

Далее он раскритиковал Мерца за внутренние проблемы Германии. "Нет ничего удивительного в том, у Германии так много проблем в экономике и другие сферах", - написал Трамп.

Ранее на этой неделе Мерц заявил, что, по его мнению, нынешняя переговорная тактика США не приносит успехов при контактах с Ираном.

"Иранцы явно сильнее, чем ожидалось, а у американцев явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах", - сказал Мерц.

Он добавил, что Иран при этом "очень умело ведет переговоры или очень умело их не ведет".

"Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства", - отметил канцлер.

При этом канцлер, вопреки утверждениям Трампа, не заявлял, что поддерживает идею разработки ядерного оружия в Иране.