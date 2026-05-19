Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации в ожидании новостей по "Газпрому"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций провел основные торги во вторник в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется у $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" и итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2663,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1176,92 пункта (+1,3%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ИКС 5" (+2,3%), "ММК" (+2%), "Московской биржи" (+1,7%), аутсайдерами - акции "Полюса" (-1,4%), "ВК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,7% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составил 71,2926 руб. (-1,06 рубля).

