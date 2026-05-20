Яйца с 13 по 18 мая подешевели на 2%, сахар подорожал на 0,7%

Яйца дешевеют пятую неделю подряд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России с 13 по 18 мая (6 дней) яйца подешевели на 2%, сообщил Росстат.

Это самое большое падение на продовольственном рынке (за исключением плодоовощной продукции). За предыдущий период - с 5 по 12 мая (8 дней из-за праздника) цены уменьшились на 1,4%. Яйца дешевеют пятую неделю подряд. Но по сравнению с началом года нынешние цены выше на 16,8%.

Цены на сахар-песок с 13 по 18 мая выросли на 0,7% (на 0,4% за предыдущий период). С начала года сахар подорожал на 7,8%.

С 13 по 18 мая цены на баранину снизились на 1,3%, сливочное масло и гречневую крупу - на 0,5%, свинину, пшеничную муку и пшено - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сметану - на 0,2%, мясо кур, сосиски, сардельки, мясные и овощные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, творог, подсолнечное масло, соль и черный чай - на 0,1%.

Мороженая рыба подорожала на 0,4%, ржаной хлеб, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%, говядина, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в стране на 5,2%.

Росстат
