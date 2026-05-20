Производители продовольствия в РФ в апреле повысили цены на свою продукцию на 0,6%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в апреле 2026 года по сравнению с мартом повысили цены на свою продукцию на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

Рост зафиксирован впервые в этом году.

В марте по сравнению с февралем цены снизились на 0,1%, в феврале по сравнению с январем - на 1%, в январе по сравнению с декабрем 2025 года - не изменились.

Тем не менее апрельские цены были на 0,3% ниже, чем в начале года, и на 1% - чем в апреле прошлого года.

Цены производителей напитков в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,1%, в годовом выражении - на 7,7%, с начала года - на 3,9%.

В марте по сравнению с февралем рост составил 0,5%, в феврале по сравнению с январем - 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года - 2,4%.