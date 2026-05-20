Росстат отметил рост цен промпроизводителей в апреле на 6,1%

Они выросли значительно выше прогнозов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2026 года цены производителей промышленных товаров выросли к марту на 6,1% после повышения на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре. Ранее они росли на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле.

Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в апреле относительно предыдущего месяца повысились на 1,5% (месяцем ранее - также на 1,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в апреле по сравнению с предыдущим месяцем цены понизились на 0,3% после роста на 1,5% в марте. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в апреле, как и ранее в марте, оставались стабильными.

В 2025 году цены производителей снизились в стране на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).