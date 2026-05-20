ЦБ РФ объяснил просьбу немедленно исполнить решение по его иску к Euroclear угрозами ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями ЕС по поводу возможного использования активов Банка России.

"Считаем необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России, в том числе учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц ЕС по поводу возможного использования активов Банка России", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Банк России отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая 2026 года.

Заявление ЦБ об обращении судебного решения по его иску к Euroclear к немедленному исполнению поступило в Арбитражный суд Москвы 19 мая.

"Банк России воспользовался процессуальным правом, предоставленным стороне процесса статьей 182 АПК РФ. Рассчитываем, что суд сможет оперативно рассмотреть наше ходатайство", - отметил регулятор.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear в полном объеме. Банк России заявил, что удовлетворен этим решением. При этом ЦБ отметил, что оно еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска преждевременно.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ.

